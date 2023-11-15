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Стала известна дата выхода юбилейного сезона программы «Синяя птица»

Юбилейный сезон программы «Синяя птица» выйдет 26 ноября

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Телеканал «Россия»

Десятый юбилейный сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» выйдет 26 ноября на телеканале «Россия». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители канала.

Автор и ведущая программы — Дарья Златопольская. В состав жюри нового сезона вошли ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, а также актеры театра и кино Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов.

Участники программы покажут на сцене самые разнообразные виды искусства — балет, художественная гимнастика, академическое пение, инструментальное исполнение, цирковое искусство, актерское мастерство, народное творчество и современные жанры. Победитель получит денежный приз на развитие своего таланта, а лучшие наставники конкурса — специальный грант проекта «Синяя птица».

Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» получил премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа» в 2017 году, а в 2018 — премию BraVo в категории «Открытие года» в области классического искусства. В 2020 году за создание программы Дарья Златопольская была удостоена премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

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