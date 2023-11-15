Стала известна дата выхода юбилейного сезона программы «Синяя птица»

Десятый юбилейный сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» выйдет 26 ноября на телеканале «Россия». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители канала.

Автор и ведущая программы — Дарья Златопольская. В состав жюри нового сезона вошли ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев, а также актеры театра и кино Марина Неелова, Сергей Безруков и Евгений Миронов.

Участники программы покажут на сцене самые разнообразные виды искусства — балет, художественная гимнастика, академическое пение, инструментальное исполнение, цирковое искусство, актерское мастерство, народное творчество и современные жанры. Победитель получит денежный приз на развитие своего таланта, а лучшие наставники конкурса — специальный грант проекта «Синяя птица».

Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» получил премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа» в 2017 году, а в 2018 — премию BraVo в категории «Открытие года» в области классического искусства. В 2020 году за создание программы Дарья Златопольская была удостоена премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

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