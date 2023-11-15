Самоназванный брат певицы МакSим попытался сорвать ее концерт

Мужчина по имени Илья Ш. позвонил организаторам выступления певицы МакSим, заявив о минировании здания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Служба безопасности осмотрела территорию, где должно было состояться выступление артистки. Взрывных устройств не обнаружили, но усилили охрану.

Издание отмечает, что в соцсетях Илья Ш. требует запретить МакSим исполнять песню «Трудный возраст». Он называет себя братом исполнительницы.

Мужчина живет в Санкт-Петербурге. Ему 32 года.

Недавно МакSим рассказала о реакции дочери на признание в алкогольной зависимости. По словам звезды, перед тем как сделать признание в зависимости, она посоветовалась с дочерью, так как считала, что ее одноклассники могут начать травлю из-за слов звезды. При этом МакSим подчеркнула, что после прохождения реабилитации ей удалось побороть алкоголизм и ни разу не сорваться с того времени.

13 июля МакSим призналась в алкоголизме, опубликовав видеообращение к зрителям из реабилитационного центра.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали известного телепродюсера, съевшего сушеные мухоморы.