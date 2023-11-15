Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самоназванный брат певицы МакSим попытался сорвать ее концерт

Mash: самоназванный брат певицы МакSим Илья сорвал концерт звонком о минировании

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мужчина по имени Илья Ш. позвонил организаторам выступления певицы МакSим, заявив о минировании здания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Служба безопасности осмотрела территорию, где должно было состояться выступление артистки. Взрывных устройств не обнаружили, но усилили охрану.

Издание отмечает, что в соцсетях Илья Ш. требует запретить МакSим исполнять песню «Трудный возраст». Он называет себя братом исполнительницы.

Мужчина живет в Санкт-Петербурге. Ему 32 года.

Недавно МакSим рассказала о реакции дочери на признание в алкогольной зависимости. По словам звезды, перед тем как сделать признание в зависимости, она посоветовалась с дочерью, так как считала, что ее одноклассники могут начать травлю из-за слов звезды. При этом МакSим подчеркнула, что после прохождения реабилитации ей удалось побороть алкоголизм и ни разу не сорваться с того времени.

13 июля МакSим призналась в алкоголизме, опубликовав видеообращение к зрителям из реабилитационного центра.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали известного телепродюсера, съевшего сушеные мухоморы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий