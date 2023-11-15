Звезда «Вампиров средней полосы» дал совет начинающим актерам

Актер Дмитрий Лысенков посоветовал начинающим артистам тратить время только на стоящие проекты. Его слова передает издание Hello!.

Лысенков отметил, что начинать работать над своим портфолио стоит еще во время учебы в институте. По его мнению, необходимо меньше гулять и заниматься делом. Также актер уточнил, что универсальных способов достичь успеха в его профессии нет и все индивидуально.

«Главное — с широко открытыми глазами впитывать, учиться, наблюдать. В профессии актера умение наблюдать и замечать — крайне важно», — рассказал артист.

Дмитрий Лысенков начал свою карьеру в 2000 году, когда начал служить в Театре им. Ленсовета. В 2017-м он стал работать в Александринском театре. Он также сотрудничал с театрами «Приют комедианта», «Современник», Театром Наций.

Лысенков дебютировал в кино в 2000-м. В его фильмографии более 80 фильмов. Среди них такие проекты, как «Вампиры средней полосы», «Серебряные коньки», «Иваново счастье. Новые истории», «Куприн. Впотьмах», «Улицы разбитых фонарей», «Сталинград», «Союз Спасения».

Ранее Дмитрий Лысенков заявил, что презирал блогеров на шоу «Танцы со звездами».