Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Вампиров средней полосы» дал совет начинающим актерам

Дмитрий Лысенков посоветовал начинающим актерам тратить время на стоящие проекты

close
100%
kino-teatr.ru

Актер Дмитрий Лысенков посоветовал начинающим артистам тратить время только на стоящие проекты. Его слова передает издание Hello!.

Лысенков отметил, что начинать работать над своим портфолио стоит еще во время учебы в институте. По его мнению, необходимо меньше гулять и заниматься делом. Также актер уточнил, что универсальных способов достичь успеха в его профессии нет и все индивидуально.

«Главное — с широко открытыми глазами впитывать, учиться, наблюдать. В профессии актера умение наблюдать и замечать — крайне важно», — рассказал артист.

Дмитрий Лысенков начал свою карьеру в 2000 году, когда начал служить в Театре им. Ленсовета. В 2017-м он стал работать в Александринском театре. Он также сотрудничал с театрами «Приют комедианта», «Современник», Театром Наций.

Лысенков дебютировал в кино в 2000-м. В его фильмографии более 80 фильмов. Среди них такие проекты, как «Вампиры средней полосы», «Серебряные коньки», «Иваново счастье. Новые истории», «Куприн. Впотьмах», «Улицы разбитых фонарей», «Сталинград», «Союз Спасения».

Ранее Дмитрий Лысенков заявил, что презирал блогеров на шоу «Танцы со звездами».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий