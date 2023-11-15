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Лолита рассказала о даче в Болгарии: «Дешевле, чем в Подмосковье»

Певица Лолита заявила, что посадила березы на даче в Болгарии

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская заявила, что никогда не планировала эмигрировать из России, а дачу в Болгарии выбрала, потому что она показалась ей выгоднее. Об этом артистка рассказала в беседе со спортсменкой Аллой Шишкиной, опубликованной на YouTube-канале синхронистки.

«Одно дело иметь дачу в Болгарии… И если честно, она была дешевле, чем в Подмосковье. У меня там свежие продукты, солнце и всего 2 часа 40 минут полета, а маме из Киева — вообще час», — заявила Милявская.

Она вспомнила, что посадила на своей заграничной даче березы. Однако потом выяснилось, что они не приживаются в теплой стране, их надо поливать.

«Болгарию сложно назвать заграницей от того, что все равно [там есть] доброжелательность, русский язык и главное — нет понтов. Болгария по духу напоминает мое киевское детство», — подытожила исполнительница.

Недавно Лолита рассказала о 10 самых страшных днях в ее жизни. Она вспомнила, как эвакуировала свою дочь, мать и отчима из Киева после начала спецоперации.

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