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Лолита о конфликте с продюсером Андреем Разиным: «Мразин?»

Певица Лолита попросила Андрея Разина не приближаться к границам России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская в беседе со спортсменкой Аллой Шишкиной посоветовала экс-продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину не приезжать в Россию. Интервью с исполнительницей опубликовано на YouTube-канале синхронистки.

«К стране не приближаться и к моим коллегам тоже, я такого никогда не прощу», — заявила артистка.

Лолита порадовалась, что сейчас Разин живет за рубежом. Она отметила, что в нынешнем шоу-бизнесе процветает дружелюбная атмосфера, а нападки на артистов со стороны экс-продюсера связаны с тем, что он находится в еще «другом».

«Мразин? Так он к шоу-бизнесу не имеет отношения, это мошенник», — подчеркнула Милявская.

В конце октября певица Лолита Милявская возмутилась проклятьями Разина в адрес артистов, которые выступили на трибьют-концерте в честь Юрия Шатунова. Певица высказалась матом о поведении экс-продюсера «Ласкового мая» и назвала его «конченным».

Позднее Разин оскорбил Милявскую, намекнув, что та якобы ведет распутный образ жизни. Продюсер назвал певицу «лоховкой» и спросил, «куда лезет» Лолита. По его словам, Милявская «отдавалась за бутылку пива». Разин заявил, что успешнее всех тех артистов, кто его критикует. Продюсер считает, что ему все завидуют.

Ранее адвокат Катя Гордон призналась, что ей было тяжело жить с пьющим Гордоном.

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