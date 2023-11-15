Из российского сериала убрали фразу: «Прости нас, Юра»

Блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) заметил в Telegram-канале, что из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали сцену с нарисованной на стене граффити.

«Прости нас, Юра. Мы все просрали», — более цензурно перевел оригинальную подпись из шоу сам Баженов.

По словам блогера, ему пришлось постараться, чтобы найти момент, где вампир Святослав Вернидубович в исполнении Юрия Стоянова ловит подростков, нарисовавших потрет Юрия Гагарина. Изначально он называет мальчиков «вандалятами», а потом дописывает, начатую ими, известную фразу о разочаровании в действительности.

«Авторы сего поступка, поясните, пожалуйста, что опаснее, фраза «Юра, мы все просрали» или радуга?» — иронизирует Баженов.

При этом неизвестно, по какой причине ставший мемом момент из «Вампиров средней полосы» вырезали со всех стриминговых платформ. Его нет ни на Кинопоиске, ни на Wink, ни на Start. Сам Баженов считает, что онлайн-кинотеатры удалили его по требованию Роскомназдора.

19 сентября Роскомнадзор потребовал от российских онлайн-кинотератров удалить фильм «Айта» со своих платформ, увидев в нем пропаганду национализма.

Ранее сообщалось, что блогера Руки-Базуки потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ и наркотиков.