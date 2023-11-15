Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Из российского сериала убрали фразу: «Прости нас, Юра»

Блогер BadComedian: из российского сериала вырезали граффити «Прости нас, Юра»

close
100%
START

Блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) заметил в Telegram-канале, что из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали сцену с нарисованной на стене граффити.

«Прости нас, Юра. Мы все просрали», — более цензурно перевел оригинальную подпись из шоу сам Баженов.

По словам блогера, ему пришлось постараться, чтобы найти момент, где вампир Святослав Вернидубович в исполнении Юрия Стоянова ловит подростков, нарисовавших потрет Юрия Гагарина. Изначально он называет мальчиков «вандалятами», а потом дописывает, начатую ими, известную фразу о разочаровании в действительности.

«Авторы сего поступка, поясните, пожалуйста, что опаснее, фраза «Юра, мы все просрали» или радуга?» — иронизирует Баженов.

При этом неизвестно, по какой причине ставший мемом момент из «Вампиров средней полосы» вырезали со всех стриминговых платформ. Его нет ни на Кинопоиске, ни на Wink, ни на Start. Сам Баженов считает, что онлайн-кинотеатры удалили его по требованию Роскомназдора.

19 сентября Роскомнадзор потребовал от российских онлайн-кинотератров удалить фильм «Айта» со своих платформ, увидев в нем пропаганду национализма.

Ранее сообщалось, что блогера Руки-Базуки потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ и наркотиков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий