Елена Летучая похвасталась визой в США на три года: «Переполняют эмоции»

Телеведущая Елена Летучая опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию паспорта, в котором проставлена американская виза.

«Друзья, нас [с мужем] переполняют эмоции! Хотим поделиться космической новостью: нам одобрили визы США на три года», — подписала она.

По словам Летучей, она переживала перед подачей документов — не знала, куда правильнее лететь и где проходить интервью.

«И для особо умных, мы не собираемся уезжать из России. Мы любим путешествовать», — подчеркнула телеведущая.

С 2016 года Елена Летучая замужем за бизнесменом Юрием Анашенковым. Общих детей у пары нет, однако Летучая много раз признавалась в соцсетях, что относится к сыновьям мужа как к родным и гордится их успехами.

В мае Елена Летучая рассказала в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец о закулисье проекта «Ревизорро». Летучая призналась, что в самом начале сама провоцировала скандалы, чтобы привлечь внимание к программе. Летучая отметила, что позже конфликты стали происходить сами по себе на постоянной основе.

«А потом просто настолько эти скандалы стали мощными, что, мне кажется, пиар-служба наша вообще не работала, потому что все время про нас писали, что мы куда-то ворвались, что нас где-то побили», — рассказала ведущая.

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