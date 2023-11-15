Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Елена Летучая похвасталась визой в США на три года: «Переполняют эмоции»

Телеведущая Елена Летучая заявила, что получила визу в США

close
100%
elenapegas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Елена Летучая опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию паспорта, в котором проставлена американская виза.

«Друзья, нас [с мужем] переполняют эмоции! Хотим поделиться космической новостью: нам одобрили визы США на три года», — подписала она.

По словам Летучей, она переживала перед подачей документов — не знала, куда правильнее лететь и где проходить интервью.

«И для особо умных, мы не собираемся уезжать из России. Мы любим путешествовать», — подчеркнула телеведущая.

С 2016 года Елена Летучая замужем за бизнесменом Юрием Анашенковым. Общих детей у пары нет, однако Летучая много раз признавалась в соцсетях, что относится к сыновьям мужа как к родным и гордится их успехами.

В мае Елена Летучая рассказала в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец о закулисье проекта «Ревизорро». Летучая призналась, что в самом начале сама провоцировала скандалы, чтобы привлечь внимание к программе. Летучая отметила, что позже конфликты стали происходить сами по себе на постоянной основе.

«А потом просто настолько эти скандалы стали мощными, что, мне кажется, пиар-служба наша вообще не работала, потому что все время про нас писали, что мы куда-то ворвались, что нас где-то побили», — рассказала ведущая.

Ранее стало известно, где сейчас живет Леонид Ярмольник.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий