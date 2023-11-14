«Неприятный человек»: Молочников поздравил Бурковского с днем рождения

Режиссер Александр Молочников в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратился к коллеге по эмиграции в США Андрею Бурковскому и поздравил его с днем рождения.

«Не понимаю, как столь неприятно успешный, неприятно веселый и вообще неприятный человек, смог за год стать моим другом… Я очень надеюсь, что это надолго, дорогой. Полюбил тебя! С 40-летием, греби, минуя кризис», — написал Молочников.

В конце 2022 года Бурковский улетел из России с женой Ольгой и двумя детьми: 12-летним Максимом и 10-летней Алисой. Актер неоднократно говорил в интервью, что семья для него всегда была и остается на первом месте, и практически все свободное время он посвящает любимым людям.

Недавно мать артиста заявила, что сын вернется на родину после обучения в США. Женщина также опровергла сообщения о том, что актер снимался у эмигрировавшего режиссера Александра Молочникова. По словам Бурковской, Андрей «ни одной копейки» не заработал в Америке. Актер позже отметил, что его рассмешило интервью матери, и анонсировал первый спектакль со своим участием на Бродвее.

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