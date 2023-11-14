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«Не хочу прощать»: Катя Гордон пожаловалась на алкоголизм бывшего мужа

Адвокат Катя Гордон призналась, что ей было тяжело жить с пьющим Гордоном

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katyagordon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Катя Гордон в интервью YouTube-каналу FameTime рассказала о совместной жизни с телеведущим Александром Гордоном.

«Я говорю о Сашином пьянстве, потому что он сам сказал об этом Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом): «Я алкоголик». Ну и отлично. Когда ты молодая девушка и живешь с пьющим человеком, то скукоживаешься, начинаешь болеть, плохо выглядеть», — уточнила Гордон.

Правозащитник заверила, что сейчас не стала бы терпеть мужа, который имеет нездоровое пристрастие к алкоголю и к тому же не очень хорошо к ней относится. При этом Гордон подчеркнула, что не винит бывшего мужа, так как решение жить с алкозависимым мужем было ее собственным.

«Я не хочу прощать никому ни пьянства, ни дебошей, ни оскорблений — это 90% негатива, который постоянно был в моей жизни. Однозначно, ты живешь с больным, так или иначе, человеком», — отметила Гордон.

В ноябре Гордон стала матерью в третий раз. Она родила сына от бизнесмена Виктора Хархалиса. Мальчика назвали Теодором. У правозащитницы также есть два сына от бывших партнеров.

Ранее Seville рассказала, что Киркоров планирует сделать фит с Инстасамкой.

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