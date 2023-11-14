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Дуйэн Джонсон раскрыл следующий фильм со своим участием

Актер Дуэйн Джонсон заявил, что снимается в продолжении «Моаны»

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Walt Disney Pictures

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон на шоу Джимми Фэллона заявил, что следующим его фильмом станет киноадаптация мультфильма «Моана».

Джонсон отметил, что съемки в картине позволят ему отдать дань наследию и культуре своего народа.

Сроки производства и детали сюжета полнометражного ремейка «Моаны» неизвестны. Продюсерами нового фильма выступят Джонсон, Дэни Гарсия и Хирам Гарсия в составе компании Seven Bucks Productions, а также Бо Флинн из Flynn Picture Co.

Анимационный фильм «Моана» 2016 года стал хитом для Disney, собрав в прокате более $680 млн. В мультфильме Дуэйн Джонсон озвучивает полубога Мауи. Актер был выбран на роль не только благодаря своим внушительным габаритам, но и происхождению по линии мамы. В знак признания его заслуг перед самоанским народом и из-за дальнего родства с самоанскими вождями Джонсон получил дворянский титул Сейули.

Ранее звезда «Эйфории» отказался от проб на Супермена из-за мрачности фильма.

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