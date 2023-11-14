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Стало известно, где сейчас живет Леонид Ярмольник

News.ru: актер Леонид Ярмольник живет в Москве, несмотря на слухи об эмиграции

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РИА «Новсоти»

Актер Леонид Ярмольник проживает в Москве вместе со своей супругой Оксаной Афанасьевой. Об этом сообщает News.ru.

Издание отмечает, что у жены артиста есть собственный бизнес в столице — она занимается изготовлением коллекционных игрушек и кукол, а также владеет мастерской в центре Москвы.

Слухи о том, что Ярмольник уехал из России, появились еще в 2022 году. Тогда артиста заметили в Юрмале, однако вскоре он опроверг слухи об эмиграции, пояснив, что вернется в страну к новому учебному году.

«Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним», — пояснил актер.

В январе 2023 года Леонида Ярмольника и Владимира Познера заметили в Лос-Анжелесе. В СМИ опубликовали видеоролик, на котором Познер поет песню, а Ярмольник его слушает.

Актер Леонид Ярмольник в 1994 году отказался от звания заслуженного артиста России, а спустя 10 лет — от народного.

«Когда в 40 лет, мне хотели дать заслуженного, моя жена Оксана сказала: «Если получишь — домой не приходи», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства.

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