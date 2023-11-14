Съемки спин-оффа «Семейки Аддамс» от Тима Бертона стартуют в 2024 году

Второй сезон сериала «Уэнсдей» от режиссера Тима Бертона начнут снимать в конце апреля 2024 года. Об этом заявляет Deadline.

До этого сообщалось, что съемки пройдут в Ирландии, в то время, как над дебютным сезоном работали в Румынии с сентября 2021 по март 2022 года. Решение о смене локации связано с тем, что съемочной группе пришлось преодолевать «определенные трудности с логистикой» во время работы над первым сезоном.

По словам сценаристов Альфреда Гофа и Майлса Миллара, отмечает Deadline, в новом сезоне покажут больше членов семьи Аддамс, а также глубже раскроются отношения Уэнсдей со своей матерью.

Исполнительница главной роли Дженна Ортега, занявшая в новом сезоне также кресло исполнительного продюсера, заявила, что в новых эпизодах будет сделан больший акцент на ужасы, нежели на подростковую романтику. Она добавила, что шоураннеры также решили отказаться от развития любовной линии главной героини.

Актерский состав пока неизвестен, однако, по данным Deadline, студия продлила контракты со всеми актерами из основного каста. Сейчас идет работа над сценарием.

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