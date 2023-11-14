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Актер Василий Мищенко рассказал о том, что его дочь избили украинские беженцы

Актер Василий Мищенко сообщил, что его дочь избили в Италии за русскую речь

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Беженцы из Украины напали на дочь заслуженного артиста России, актера и режиссера Василия Мищенко в Италии за то, что она разговаривала на русском языке. Об этом актер рассказал в интервью интернет-изданию «Абзац».

По его словам, нападение совершили две женщины с подростком, которые проходили мимо его дочери, когда та разговаривала по телефону.

«Догнали, сразу стали бить. Но самое поразительное в этой истории то, что ребенок кричал: «Дайте я ее ударю! Дайте мне!» Дочь говорит: «Меня настолько поразило, что люди пропитаны ненавистью к нам». Казалось бы, ну чего вы? Ушли из своей страны, живете на территории совсем другой страны, что вас так раздражает русская речь? Вы хотите здесь запретить? Не получится. Вы пытаетесь у себя запретить, и то не получается», — сказал Мищенко.

Он добавил, что итальянские полицейские стараются «не влезать в противостояние Украины и России», поэтому с этой ситуацией никак не разобрались.

В начале августа 68-летний актер на программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым пожаловался, что сотрудники военкомата не разрешили ему пойти добровольцем на СВО из-за преклонного возраста.

Ранее сообщалось, что актер Юрий Стоянов «с ненавистью» поддерживает свою форму.

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