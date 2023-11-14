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Мариинский театр получил пять премий «Золотой софит»

Мариинский театр удостоен премии «Золотой софит» за спектакль «Набукко»

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Булыкин Николай Дмитриевич/Wikimedia

Мариинский театр получил пять высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит» за работы минувшего сезона. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Мариинка получила премию за лучший спектакль в оперном театре за спектакль «Набукко», которую получила режиссер театра Анна Шишкина. Исполнитель партии Набукко солист труппы Ариунбаатар Ганбаатар также получил награду. Театр получил еще три премии за балетные работы.

До этого стало известно, что народный артист России, дирижер Валерий Гергиев выступил на сцене Мариинского театра с золотыми медалистами конкурса имени Петра Чайковского.

10 июня в Мариинском театре Санкт-Петербурга во время спектакля «Лебединое озеро» зрительница распылила перцовый баллончик. Сообщалось, что после инцидента зрители были эвакуированы. По предварительной информации, пострадали пятеро детей. В культурном учреждении заявляли, что во время показа спектакля женщина в ходе конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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