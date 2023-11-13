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Певица Алена Андерс о жизни с человеком, избившем ее до комы: «Я прошла через ад»

Певица Алена Андерс призналась, что ее жизнь с сожителем была похожа на ад

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alena_anders_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алена Бурмакина, известная под псевдонимом Алена Андерс, призналась, что ее жизнь с 27-летним уроженцем Чечни Зелимханом Хасбулатовым, который избил ее до состояния комы, была похожа на ад. Об этом она рассказала в интервью ИА Регнум.

«Я прошла через настоящий ад», — поделилась артистка.

По ее словам, за несколько месяцев совместной жизни она обращалась в полицию и пыталась убежать, однако, мужчина силой возвращал ее обратно. Однажды она смогла нажать тревожную кнопку сигнализации и позвать помощь.

«Он догадался, что у меня в кармане эта кнопка и я вызвала (полицию). Начал меня всю обыскивать. Я вообще просто в шоке от этого. Приехала Росгвардия, я еле открыла двери — из-за того, что он мне выламывал руки», — рассказала Андерс.

Однако путем манипуляций Хасбулатов заставлял певицу прощать его и на некоторое время после очередного примирения он становился заботливым, внимательным, но после ситуация с избиением продолжалась. Последний конфликт произошел между ними 14 февраля 2023 года, в тот день.

«Я прошла через такой ад! Пять дней он меня держал дома. Он не вызвал скорую, когда меня ударил. У меня было кровоизлияние в головной мозг. Врачам пришлось мне делать трепанацию черепа… Я прошла через настоящий ад. <…> Я просто заново родилась», — сказала Андерс.

После этого она перенесла семь операций, была в коме на протяжении 1,5 месяца. После этого она стала инвалидом II группы. В издании уточнили, что 7 ноября в Пресненском районном суде Москвы начался суд над Хасбулатовым.

Напомним, что сожитель звезды до этого говорил, на певицу якобы упало тяжелое зеркало, висевшее на стене ее московской квартиры.

Ранее в сети появились кадры госпитализации телеведущего Отара Кушанашвили.

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