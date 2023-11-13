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Адам Драйвер послал матом критика фильма «Феррари»

Актер Адам Драйвер выругался на встрече со зрителями из-за фильма «Феррари»

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Актер Адам Драйвер послал матом критика его роли в фильме «Феррари». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм показывали на кинофестивале Camerimage в Польше, и во время встречи со зрителями Драйвер, сыгравший в фильме главную роль и ставший исполнительным продюсером картины, потерял самообладание.

«Что думаете о сценах с авариями? Для меня они выглядели довольно жестко, радикально и, надо сказать, банально», — признался зритель.

Драйвер попросил задавать следующий вопрос.

«Пошел [к черту], я не знаю», — выругался он.

В фильме Адам Драйвер играет итальянского конструктора, предпринимателя и автогонщика Энцо Феррари, основателя автомобилестроительной компании «Феррари» и одноименной автогоночной команды.

Действие картины разворачивается летом 1957, когда компания Феррари переживает банкротство.

Известно, что Адам Драйвер расплакался на Венецианском кинофестивале после того, как зрители 7,5 минуты стоя аплодировали фильму «Феррари».

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