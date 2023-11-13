Создатель «Офиса» ответил на слухи о перезапуске сериала

Создатель американской версии ситкома «Офис» Грег Дэниелс заявил, что не планирует перезапускать сериал. Об этом сообщает The Wrap.

Дэниелс заявил, что проекту не нужно продолжение, так как он и так «прекрасно» закончился. По мнению режиссера, персонажи были хорошо раскрыты и получили достойный финал своих историй.

«Я бы никогда не захотел переделывать то же самое шоу с другим актерским составом, потому что я считаю, что нам достался самый удачный актерский состав. Лучший актерский состав за всю историю телевидения, чтобы сделать это шоу. Так что перезагрузка не представляет интереса для меня», — заявил создатель ситкома.

Однако Дэниелс не отрицает, что хотел бы расширить вселенную «Офиса» и сделать спин-оффы.

«Что-то вроде представления о том, что эта съемочная группа снимает документальный фильм на другую тему», — поделился режиссер.

В сентябре сообщалось, что Дэниелс работает над перезапуском «Офиса». Большинство актеров оригинального сериала, в том числе Джон Красински (Джим), Дженна Фишер (Пэм), Крид Брэттон (Крид), Лесли Дэвид Бэйкер (Стэнли), заявляли о готовности вернуться в проект.

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