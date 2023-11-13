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Создатель «Офиса» ответил на слухи о перезапуске сериала

Создатель «Офиса» Грег Дэниелс опроверг слухи о перезапуске сериала

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Universal Media Studios

Создатель американской версии ситкома «Офис» Грег Дэниелс заявил, что не планирует перезапускать сериал. Об этом сообщает The Wrap.

Дэниелс заявил, что проекту не нужно продолжение, так как он и так «прекрасно» закончился. По мнению режиссера, персонажи были хорошо раскрыты и получили достойный финал своих историй.

«Я бы никогда не захотел переделывать то же самое шоу с другим актерским составом, потому что я считаю, что нам достался самый удачный актерский состав. Лучший актерский состав за всю историю телевидения, чтобы сделать это шоу. Так что перезагрузка не представляет интереса для меня», — заявил создатель ситкома.

Однако Дэниелс не отрицает, что хотел бы расширить вселенную «Офиса» и сделать спин-оффы.

«Что-то вроде представления о том, что эта съемочная группа снимает документальный фильм на другую тему», — поделился режиссер.

В сентябре сообщалось, что Дэниелс работает над перезапуском «Офиса». Большинство актеров оригинального сериала, в том числе Джон Красински (Джим), Дженна Фишер (Пэм), Крид Брэттон (Крид), Лесли Дэвид Бэйкер (Стэнли), заявляли о готовности вернуться в проект.

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