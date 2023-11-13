Наргиз отменила свой тур по Европе

Певица Наргиз Закирова отменила свой тур по Европе. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тур должен был начаться с 9 ноября 2023 года, однако был перенесен по неизвестным причинам. Наргиз планирует сообщить о новых датах и времени в кратчайшие сроки. По словам певицы, купленные билеты подлежат возврату, а также действительны на новые числа. Звезда принесла извинения за неудобства.

Концерты в рамках тура Закировой должны были пройти в Женеве и Цюрихе (Швейцария), Риге (Латвия), Праге (Чехия), Билефельде, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Бонне и Гамбурге (Германия).

По данным Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!» выступления перенесли, так как Наргиз не смогла продать и половины билетов.

После начала специальной военной операции на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.

В июле 2023 года Закирова заявила, что была недостаточно лицемерной и слишком принципиальной для российского шоу-бизнеса.

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