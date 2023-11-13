Бывшая Хованского пожаловалась на сталкера, который угрожает ей жертвоприношением в ванной

Блогер Мария Нелюбова рассказала «Пятому каналу» о сталкере, который угрожает ей жертвоприношением в ванной.

«В частности, он пишет мне про какие-то жертвоприношения, про то, что он вскроет мне квартиру болгаркой и совершит какое-то жертвоприношение в ванной. Он посылает фотографии этой болгарки, пишет еще про какие-то побои, про то, что меня пырнут ножом, про то, что меня собьет машина. Сегодня этот человек написал, что он вообще сожжет меня и мою собаку», — пожаловалась Нелюбова.

По словам бывшей девушки Юрия Хованского, в определенный момент преследователь подкараулил ее в магазине и начал пытаться «сближать дистанцию». Нелюбова отметила, что мужчина постоянно пишет ей с разных аккаунтов. При этом, добавила она, сталкер выслеживает ее на улице и знает адрес ее дома.

Сама Нелюбова считает, что ее сталкер психически болен. По словам девушки, сейчас его действия котируются только как «Хулиганство», однако она не намерена останавливаться на этом, так как мужчина и по сей день продолжает угрожать ей расправой.

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