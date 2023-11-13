Одной из жертв хирурга Хайдарова сделали повторную пластическую операцию

Одной из жертв звездного хирурга Тимура Хайдарова Евгении, которая впала в депрессию после трех неудачных хирургических вмешательств, сделали повторную операцию на грудь, сообщает kp.ru.

По данным газеты, о новой операции с хирургом Сергеем Блохиным договорилась адвокат Елена Сенина, которая представляет интересы певицы Славы и других пострадавших. Она же оплатила Евгении перелет из Японии, где пациентка сейчас живет, и обратно, а также проживание в Москве. Хирургу и команде Frau Klinik удалось исправить грудь пострадавшей.

«Мы все очень переживали, как все пройдет, ведь это уже восьмая операция Жени! Но результат превзошел все наши ожидания — у нее теперь красивая грудь», —рассказала ее знакомая.

7 ноября сообщалось, что Тимур Хайдаров потерял 6 млн рублей на бизнесе. До сентября этого года Тимур Хайдаров был владельцем медицинской организации ООО «Кьюлаб». За 2022 год, судя по финансовой отчетности, выручка компании составила 4,1 млн рублей, а прибыль всего 158 тыс.

Напомним, что в июле Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.

Ранее Слава расплакалась, увидев неудачные операции Хайдарова.