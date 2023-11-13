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Константин Хабенский анонсировал свой первый театральный спектакль в качестве режиссера

Актер Константин Хабенский представит свой спектакль осенью 2024 года

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский в беседе с ТАСС заявил, что хочет попробовать себя в качестве театрального режиссера.

«Наверное, правильнее и спокойнее было бы свернуть [режиссерские] амбиции в трубочку и засунуть подальше. Но не скрою, желание попробовать у меня есть. Идеи тоже. Другой вопрос, что в итоге получится. Пока готовлюсь. Начнем репетировать весной, а выпустим, думаю, следующей осенью. Но в любом случае начнем», — подчеркнул Хабенский.

По его словам, артисту удалось поработать с несколькими профессионалами театральной режиссуры. Хабенский считает, что это ремесло — «тяжелое и часто неблагодарное». Актера спросили, по какому произведению он планирует поставить свой первый театральный спектакль, на что Хабенский ответил, что это будет хорошо знакомая театру пьеса, однако названия раскрывать не стал.

Артист подчеркнул, что не планирует играть в этой постановке, так как будет сконцентрирован на задачах режиссера. Вместе с этим Хабенский выразил мнение, что после такого эксперимента все равно вернется к своей основной профессии.

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