SHAMAN назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей

Автор и исполнитель популярных хитов SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал певицу Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!», — сказал SHAMAN в комментарии для «Газеты.Ru».

11 ноября Пугачева, уехавшая из России после начала СВО на Украине, обратилась к своим критикам, назвав их «завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно про них шла речь в ее прошлогоднем посте о «рабах и холопах», а не про народ РФ, который стал «заложником» сложившейся ситуации.

В своей публикации исполнительница также упомянула SHAMAN, с которым встречалась в 2013 году на конкурсе «Фактор А». В нем певец был одним из участников, а она входила в состав жюри.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — заявила Пугачева.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России в Израиль. В мае 2023 года она прилетала в столицу РФ, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. В начале ноября этого года певица снова приезжала в Россию на несколько дней.

Ранее муж Вики Цыгановой Вадим связал невозможность для Пугачевой вернуться в РФ с тем, что «SHAMAN уже нажал на красную кнопку».