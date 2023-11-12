Ушел из жизни легендарный индийский актер Мохан

Ушел из жизни актер-ветеран индийского кино Чандра Мохан, ему было 78 лет. Об этом сообщило издание The Times of India.

Он считается легендарным индийским артистом, на счету которого свыше 900 кинокартин. Он также снимался в сериалах.

По информации СМИ, у Мохана были проблемы с сердцем. Его доставили в частную больницу в Хайдарабаде на юге страны. Именно в этом медицинском учреждении Мохан провел последние дни своей жизни.

Настоящее имя актера — Маллампалли Чандрасекхара Рао. Он появился на свет 23 мая 1945 года в деревне Памидимуккала. Образование получил в сельскохозяйственном колледже. Тесно свою жизнь с кинематографом актер связал с 1960-х годов.

Точная причина смерти Мохана пока не называется.

До этого актер сериала «Друзья» Мэттью Перри умер на 54 году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.