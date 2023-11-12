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В сети появились кадры госпитализации телеведущего Кушанашвили

Mash: телеведущего Кушанашвили госпитализировали с инфарктом миокарда

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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали из ресторана Sabor de la Vida на улице 1905 года в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Отара Кушанашвили госпитализировали. По нашей информации, у него диагностировали инфаркт миокарда. Прямо сейчас его везут в реанимацию», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, телеведущего госпитализируют в Боткинскую больницу.

У 53-летнего телеведущего произошел приступ в ресторане в центре столицы, очевидцы вызвали скорую помощь. Телеведущий находился в сознании, но ему было тяжело дышать, и он жаловался на боль в груди.

До этого актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали. По информации Mash, у него случился инсульт. Соломин потерял сознание во дворе своего дома.

Ранее петербургский актер получил травму шеи на сцене.

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