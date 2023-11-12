Собчак рассказала о своем патриотизме

Российская телеведущая Ксения Собчак в интервью с рэп-исполнителем Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом), опубликованном на YouTube, заявил, что продолжает работать и жить в России, «несмотря на сложное время».

«Я не поддерживаю то, что происходит, но я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша», — сказала она.

Ведущая подчеркнула, что ее патриотизм заключается в том, что она остается жить и работать в своей стране в сложное время. Собчак отметила, что существуют некоторые явления, с которыми она не может согласиться, например, оправдать уход из жизни людей.

«Это та граница, которую я перейти не могу», — указала журналистка.

Собчак призналась, что старается быть осторожной в своих высказываниях.

До этого Ксения Собчак ответила на заявление мужа Вики Цыганской Вадима, что она якобы «настучала» на них. Она заявила, что не понимает, «в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом».

Ранее мать уехавшего в США актера Бурковского призналась Путину в любви.