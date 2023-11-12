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Noize MC* обжаловал решение суда по делу против своего директора, которого певец обвинил в воровстве

Рэпер Noize MC подал жалобу в суд по делу против своего экс-директора

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Пресс-служба Noize MC

Рэпер Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Иван Алексеев) подал кассационную жалобу в суд по делу против своего бывшего концертного директора Артема Миронова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В прошлом году рэпер дал интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором обвинил бывшего директора в воровстве. По словам Noize MC, Миронов должен был вернуть фанатам деньги за отмененные концерты, но сбежал с ними за границу. Бывший директор возмутился словам рэпера и обратился в суд с требованием удалить интервью и выложить опровержение этих слов.

Более того, Миронов потребовал 1 рубль компенсации за каждый просмотр на видео Дудя. Речь идет о более чем 9,5 миллионах рублей. Недавний суд удовлетворил все требования экс-директора, кроме компенсации. Теперь обе стороны конфликта подали кассационные жалобы: Noize MC недоволен решением суда не в свою пользу, а Миронов настаивает на денежной компенсации. Решение по делу ожидается в ближайший месяц.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева планирует выпустить два новых альбома в 2024 году.

*  признан в РФ иностранным агентом
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