Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алла Пугачева подготовила три новых альбома задолго до отъезда из России

«КП»: певица Алла Пугачева планирует выпустить два новых альбома в 2024 году

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева после окончания наиболее активной фазы творческой карьеры скупала понравившиеся песни, чтобы позже выпускать альбомы. Об этом изданию kp.ru рассказал продюсер, пожелавший остаться анонимным.

«Последние 24 года Алла Пугачева доверяла и записывалась только на одной студии – у саундпродюсера Анатолия Лопатина, на его звукозаписывающей студии в Подмосковье. У Лопатина записей готовых и не совсем готовых хватит на три альбома новых Пугачевой», — отметил источник.

По его словам, Примадонна последние 6-7 лет активно скупала понравившиеся ей песни и мелодии для своих будущих хитов. Инсайдер уточнил, что таким образом Пугачева готовилась к юбилейному концерту в честь своего 70-летия. Источник считает, что певица планирует выпускать новые треки постепенно, а на будущий год у нее запланировано целых два новых альбома.

«Так что материала много нового – но выпускать Пугачева планировала релизы по одной песне: вроде как будет 2 новых в новом году», — резюмировал собеседник издания.

Ранее Валерий Меладзе поднял гонорар до 12 миллионов рублей за выступления в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий