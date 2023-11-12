Алла Пугачева подготовила три новых альбома задолго до отъезда из России

Певица Алла Пугачева после окончания наиболее активной фазы творческой карьеры скупала понравившиеся песни, чтобы позже выпускать альбомы. Об этом изданию kp.ru рассказал продюсер, пожелавший остаться анонимным.

«Последние 24 года Алла Пугачева доверяла и записывалась только на одной студии – у саундпродюсера Анатолия Лопатина, на его звукозаписывающей студии в Подмосковье. У Лопатина записей готовых и не совсем готовых хватит на три альбома новых Пугачевой», — отметил источник.

По его словам, Примадонна последние 6-7 лет активно скупала понравившиеся ей песни и мелодии для своих будущих хитов. Инсайдер уточнил, что таким образом Пугачева готовилась к юбилейному концерту в честь своего 70-летия. Источник считает, что певица планирует выпускать новые треки постепенно, а на будущий год у нее запланировано целых два новых альбома.

«Так что материала много нового – но выпускать Пугачева планировала релизы по одной песне: вроде как будет 2 новых в новом году», — резюмировал собеседник издания.

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