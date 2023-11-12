Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Валерий Меладзе готов выступить в России после Нового года по завышенному ценнику

Певец Валерий Меладзе поднял гонорар до 12 миллионов рублей за выступления в России

close
100%
Global Look Press

Певец Валерий Меладзе сможет выступить в России по завышенному ценнику после новогодних праздников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, за выступления в Москве Меладзе просит 12 миллионов рублей, но потратить на звезду придется значительно больше из-за его райдера. Исполнитель требует билеты бизнес-класса, проход в VIP-зал аэропорта и пятизвездочный отель. По городу артист хочет передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz W222 с тонировкой, а для своей команды просит автобус на 25 мест. Проживать Меладзе согласен только в люксовых номерах.

В своей гримерке исполнитель хочет увидеть чай, кофе, фрукты, нарезки сырные, мясные, рыбные и овощные, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. Помимо этого, Меладзе просит €250 суточных для себя и €200 для своего директора.

Ранее Валерий Леонтьев понизил ценник на выступления на фоне низкого спроса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий