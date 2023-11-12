Валерий Меладзе готов выступить в России после Нового года по завышенному ценнику

Певец Валерий Меладзе сможет выступить в России по завышенному ценнику после новогодних праздников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, за выступления в Москве Меладзе просит 12 миллионов рублей, но потратить на звезду придется значительно больше из-за его райдера. Исполнитель требует билеты бизнес-класса, проход в VIP-зал аэропорта и пятизвездочный отель. По городу артист хочет передвигаться на автомобиле Mercedes-Benz W222 с тонировкой, а для своей команды просит автобус на 25 мест. Проживать Меладзе согласен только в люксовых номерах.

В своей гримерке исполнитель хочет увидеть чай, кофе, фрукты, нарезки сырные, мясные, рыбные и овощные, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. Помимо этого, Меладзе просит €250 суточных для себя и €200 для своего директора.

Ранее Валерий Леонтьев понизил ценник на выступления на фоне низкого спроса.