Пранкер Сорян нашел пропавшую экс-супругу Михаила Ефремова

Ведущую затворнический образ жизни и не отвечающую на звонки родных актрису Ксению Качалину нашли в Москве. Об этом сообщает «СтарХит».

Экс-супруг Качалиной Михаил Ефремов, от которого она родила дочь Анну Марию, ранее присматривал за ней и оплачивал для Ксении услуги уборщицы. После того как Ефремов попал в колонию из-за ДТП с трагическим исходом, помощь прекратилась. В попытке связаться с актрисой ее мать обратилась к пранкеру Соряну.

«Наталья позвонила из Саратова и сказала: «Господи, что же делать, где моя дочь? Два года ее не видела, не слышала. Все телефоны у нее недоступны», — рассказал Сорян.

Пранкер встретил 52-летнюю женщину в ее подъезде. Она хорошо выглядела, поприветствовала гостя и заявила , что не отвечает на звонки, так как не имеет телефона.

«Не знаю. Он не у меня», — сказала Ксения.

По словам журналиста, Качалина, которую в прошлом году журналисты сфотографировали в антисанитарных условиях, согласна общаться только с ним.

«Ксюша реагирует только на меня. Честно, еле сдержал слезы. Видео с утра отправлю ее матери в ватсапп. Слава Богу!» — говорит Сорян.

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы за рулем своего внедорожника. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти. Суд приговорил артиста к 7,5 годам колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Накануне Эльман Пашаев, бывший адвокат отбывающего срок актера Михаила Ефремова, в беседе с «Газетой.Ru» назвал его замечательным актером и пожелал ему побыстрее освободиться из тюрьмы. Пашаев также считает, что Ефремов – жертва строгого приговора.

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