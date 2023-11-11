Жительница Москвы сравнила очередь за билетами в Большой театр с шоу «Остаться в живых»

Жительница Москвы Юлия рассказала «Газете.Ru», что ей пришлось «пройти несколько кругов ада», стоя в очереди за браслетами для покупки билетов на «Щелкунчика» в Большой театр. Женщина отметила, что неизвестные люди неофициально раздавали в толпе «талончики», позволяющие быстрее проходить очередь, а правоохранители координировали толпу «неумело».

«Мы вчера оказались свидетелями шоу «Остаться в живых», приехав на получение браслетов — это первый этап перед покупкой билетов. Прежде чем получить свой заветный билет на «Щелкунчика», предстоит пройти несколько кругов ада. Мы отстояли боюсь считать, какое количество часов. Собралась группа молодых людей, которые стали координировать очередь, причем уже тогда пошел слух про некие талончики, хотя сотрудники Большого театра, администрация и организаторы не выдавали никаких талонов. Вся эта история организована какой-то группой лиц на незаконных основаниях. Ближе к 23 часам толпа людей начинает координироваться правоохранительными органами, которые делают это довольно неумело», — сказала она.

По словам Юлии, в момент, когда вместе с другими людьми она оказалась зажата у ограждения, уровень опасности был «красным», а правоохранители не помогали желающим покинуть очередь.

«Мы поделились на три группы, моя была зажата у ограждения. Правоохранители держали эти ограждения, непонятно было, как нам выйти, в какую сторону. Народ начал комковаться. В какой-то момент я даже не понимала, где моя сумка, потому что невозможно было достать руки, телефон. В этот момент я хотела просто уйти оттуда, потому что «Щелкунчик» не стоит того, чтобы оказаться под ногами людей. Я постаралась отодвинуться назад, но мы были прижаты к ограждению, впереди нас стоял ОМОН, а сзади — мужчины. Я кричала правоохранителям, чтобы они помогли выбраться, на что сотрудник поворачивается и говорит: «Сама виновата». Столкнуться с таким безразличием и жестокостью в Москве в 2023 году за покупкой билетов — это беспредел. Волнует здоровье и безопасность людей, отношение правоохранительных органов и администрации Большого театра ко всей это ситуации. Театр начинается не с вешалки, а с этого. То, что мы не получили браслеты — ничего страшного. Страшно, что мы боялись не выжить. Бывают разные уровни опасности, в моменте он был красным», — добавила она.

Еще одна жительница Москвы Виктория в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ее маме стало плохо в толпе, однако вытащили ее «не сразу».

«Давка была адская. Мы пришли с мамой к 10.00, попали во вторую очередь, которая стояла за фурой на ступеньках. Стояли до 19.00, примерно, организованно, соблюдали очередь. Потом ОМОН убрал все ограждения для очередей и вообще перестал учавствовать в процессе. Толпа хлынула вперед и началось. Какие-то мужики поставили ограждения самовольно так, что все, кто стоял первыми в очереди, оказались последними. Маму толпа унесла далеко вперед, в самую давку. Ей стало плохо. Я позвонила в полицию. Пришло несколько сотрудников и только тогда позвали ОМОН. Со стороны правоохранителей не было никаких адекватных действий, чтобы организовать очередь. Они только орали: «Сделайте шаг назад! », от чего давка еще сильнее образовывалась. Маму вытащили из «очереди» сотрудники после нескольких просьб, даже не сразу. Думаю, около тысячи людей было в толпе», — подчеркнула она.

По мнению девушки, неизвестные люди, раздававшие в очереди талоны, были перекупщиками.

В пятницу вечером около «Большого театра» образовалась давка из желающих взять браслеты для покупки билетов на спектакль «Щелкунчик» на самые популярные предновогодние сеансы — 29, 30 и 31 декабря. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. Как сообщал Telegram-канал Mash, у одной из зажатых в давке девушек случилась паническая атака.

Непосредственная продажа билетов по выданным ранее браслетам началась утром 11 ноября.

Ранее в Москве задержали людей, устроивших незаконную очередь за билетами на «Щелкунчик».