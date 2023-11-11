Отменен очередной концерт Xolidayboy в России

xoxolidayboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Очередной концерт музыканта и тиктокера Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) отменили. Об этом сообщает prokazan.ru.

По данным сайта, запланированное на 10 ноября выступление Минаева в Казани было перенесено на неопределенный срок.

Концерт Xolidayboy отменили и в Нижнем Новгороде.

До этого Екатерина Мизулина, глава организации «Лига безопасного интернета», потребовала отменить тур Xolidayboy по всей России из-за якобы обнаруженных в соцсетях исполнителя высказываний о спецоперации России на Украине.

26 октября продюсер музыканта Минаева пригрозила Мизулиной судом.

«Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности», — сказала продюсер.

Ранее Ольга Бузова получила травму во время съемок в Китае.