Большой театр начал продавать билеты на последнего «Щелкунчика» в году

В кассах Большого театра начались продажи билетов на показы балета «Щелкунчик» с 29 по 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Из желающих приобрести билеты, в частности, на последний показ спектакля в году, снова образовалась огромная очередь. Известно, что для прохода в кассу предварительно необходимо получить браслет с номером. Очевидцы сообщают о новой давке в толпе и о некоторых участниках, которые выходят из очереди.

В ночь на 4 ноября перед ГАБТом уже были замечены огромные очереди за билетами на представления 23-28 декабря. Позже на «Авито» появились объявления о продаже билетов и браслетов для мест в очереди, цена варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей, сервис эти объявления блокировал.

В ночь на 11 ноября из-за огромного количества желающих приобрести билеты на предновогодние показы «Щелкунчика» в Большом театре возникла давка. СМИ сообщали о двоих пострадавших. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. Mash утверждал, что у одной из девушек в толпе произошла паническая атака.

Ранее продюсер уточнил слухи о многомиллионном гонораре Пугачевой.