Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Музыкантов группы Shortparis потребовали признать иноагентами

Shot: активисты потребовали проверить группу Shortparis на дискредитацию ВС РФ

close
100%
Пресс-служба фестиваля «Архстояние»

Музыкантов группы Shortparis потребовали признать иноагентами и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, активисты из организации «Зов народа» отправили обращение со своими требованиями в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ.

Они ссылаются на то, что солист Shortparis Николай Комягин якобы высказывался против спецоперации России на Украине.

Известно, что Комягин после начала спецоперации вышел на несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 26 февраля 2022 года. За участие в акции он получил штраф.

Shortparis основана в 2012 году в Санкт-Петербурге. Комягин также известен по роли советского поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского «Карамора».

В июне организация «Зов народа» потребовала признать участников группы Animal ДжаZ иноагентами. По словам активистов, вокалист Александр Красовицкий в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в 2021 году заявил, что ему «стыдно» за отношения между Россией и Украиной.

Ранее Филипп Киркоров назвал свой вес после похудения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий