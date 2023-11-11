Музыкантов группы Shortparis потребовали признать иноагентами и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, активисты из организации «Зов народа» отправили обращение со своими требованиями в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ.

Они ссылаются на то, что солист Shortparis Николай Комягин якобы высказывался против спецоперации России на Украине.

Известно, что Комягин после начала спецоперации вышел на несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 26 февраля 2022 года. За участие в акции он получил штраф.

Shortparis основана в 2012 году в Санкт-Петербурге. Комягин также известен по роли советского поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского «Карамора».

В июне организация «Зов народа» потребовала признать участников группы Animal ДжаZ иноагентами. По словам активистов, вокалист Александр Красовицкий в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в 2021 году заявил, что ему «стыдно» за отношения между Россией и Украиной.

Ранее Филипп Киркоров назвал свой вес после похудения.