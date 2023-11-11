В Петербурге могут отказаться от проведения культурного форума в ноябре

Сроки проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума могут изменить после 2024 года из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказал советник российского президента по вопросам культуры Владимир Толстой, передает ТАСС.

По его словам, сейчас власти рассматривают возможность переноса мероприятия на более комфортное с точки зрения погоды время. Обычно форум проводят в конце осени, и в текущем году он также запланирован на 16-18 ноября.

«Речь идет о том, что, может быть, проводить его, скажем, в начале сентября или, если удастся найти окошко, в период белых ночей (в конце мая — начале июня — «Газета.Ru»)», — утончил Толстой.

Он добавил, что форум решили проводить в ноябре из-за довольно маленького количества культурных событий в указанный месяц в Санкт-Петербурге. Данное мероприятие было призвано «заполнить лакуну», что ему прекрасно удалось.

В то же время Толстой указал, что для проведения культурных фестивалей не может быть неудачного времени. Как сказал советник главы государства, главная цель форума — это продуктивная работа и активные дискуссии, а не развлечения.

Поэтому, даже если мероприятие продолжат проводить в ноябре, «ничего страшного» не случится. Толстой подчеркнул, что все участники форума привыкли к осенней атмосфере.

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