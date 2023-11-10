Прохор Шаляпин пожаловался, что Оскар Кучера хочет принести его в жертву на телешоу

Певец Прохор Шаляпин на шоу «Звезды в Африке» выразил опасения, что телеведущий Оскар Кучера хочет прогнать его с проекта.

«Я стал понимать, что тучи надо мной сгущаются. Меня готовили к жертвоприношению. У меня срабатывает инстинкт самосохранения, я приехал играть, побеждать, но никак не входить в номинацию, потому что так Оскар решил. Я здесь, как говорится, Оскару не статист», — высказался Шаляпин.

Он подчеркнул, что приехал в Африку, чтобы играть в свою игру. По словам Шаляпина, он намеревается сделать все возможное, чтобы с проекта ушел кто-то другой вместо него.

Недавно Прохор Шаляпин на реалити-шоу «Звезды в Африке» спровоцировал комика Александра Пташенчука на драку из-за спора на лобном месте. В рамках программы участники вечером собираются у костра, чтобы обсудить дальнейшие планы и просто пообщаться.

В одном из прошлых выпусков шоу покинул юморист Михаил Стогниенко, Пташенчук решил поддержать товарища по команде КВН и принес его фотографию. Он решил пошутить про то, что «исчез мальчик», но Шаляпин стал его активно перебивать и высмеивать.

Ранее Филипп Киркоров вспомнил, как его пытались заставить платить дань в 90-е.