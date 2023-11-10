Канада ввела санкции против Жасмин

Правительство Канады добавило российскую поп-певицу Жасмин в санкционный перечень, следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте канадского правительства.

«Сара Львовна ШОР (род. 12 октября 1977 г.)», — указывается в публикации.

Согласно информации правительства Канады, рестрикции вводятся в рамках положения о специальных экономических мерах против России. Помимо Жасмин, новые санкции затронут девять физических и шесть юридических лиц из РФ.

В заявлении отмечается, что в санкционный перечень также попали президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов, научрук Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, советник главы министерства обороны Андрей Ильницкий, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, декан факультета международных отношений МГИМО при МИД России Андрей Сушенцов, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов, а также доцент МГИМО Иван Тимофеев и доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Коньков.

До этого Канада ввела санкции против нескольких российских СМИ и телеканала РЕН ТВ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что санкционное давление на РФ будет нарастать.