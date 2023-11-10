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Disney перенесла дату релиза нового фильма про Короля-льва

Disney перенесла релиз фильма «Муфаса: Король лев» на 20 декабря 2024 года

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Disney

Компания Disney перенесла дату релиза фильма «Муфаса: Король лев» на 20 декабря 2024 года. Об этом пишет Collider.

Изначально премьера картины была запланирована на 5 июля 2024 года, но в связи с забастовкой актеров и сценаристов релиз решили отложить. Сюжет ленты расскажет историю молодого Муфасы, которого озвучит Аарон Пьер. Шрама сыграет Келвин Харрисон-младший, а Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Кани вернутся к ролям Пумбы, Тимона и Рафики, которых они сыграли в ремейке оригинальной картины. Другой информации о предстоящей картине пока нет.

Забастовку актеров, закончившуюся 9 ноября, организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Спустя месяцы переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устраивают обе стороны.

Соглашение с AMPTP оценили более чем в $1 млрд. Оно включает повышение минимальных зарплат, защиту членов организации от угрозы искусственного интеллекта, а также бонус за участие в потоковом вещании.

Ранее стало известно, что сиквелы «Гладиатора» и «Битлджуса» снова начнут снимать после забастовки.

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