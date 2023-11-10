Россиянке избрали меру пресечения за конфликт с сотрудником ОМОНа на концерте Zero People

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении Натальи Артемовой, подравшейся с сотрудником ОМОН во время рейда на концерте группы Zero People. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Артемовой запрет определенных действий на весь период предварительного расследования», — сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина признала вину и раскаялась.

До этого портал «Фонтанка» сообщал, что в отношении Артемовой возбудили уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Женщине вменяют как минимум один удар в бедро сотруднику ОМОН, а также словесные оскорбления, высказанные якобы в состоянии опьянения.

9 ноября Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что на закрытый концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» приехали сотрудники Росгвардии после жалоб активистов. Коллектив является сайд-проектом вокалиста и клавишника группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

По данным очевидцев издания 78.ru, в клуб вошли люди в форме с закрытыми лицами, вывели несовершеннолетних, а после построили всех в очередь для проверки документов, музыкантов также забрали в полицию.

Ранее концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала.