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Названы гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь

Рэпер Баста споет на концерт в Дубае на Новый год за 10 миллионов рублей

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Певцы Анна Асти и Владимир Пресняков в новогоднюю ночь будут петь для гостей концертного зала Барвиха, билеты на мероприятие продаются по цене от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом пишет kp.ru.

Помимо этого, Асти также выступит на вечеринке VK Gipsy, у Преснякова тоже есть запланированные мероприятия. Сергей Лазарев и Валерия споют в ресторане «Турандот», цена на билеты туда варьируется от 80 до 135 тысяч рублей. Певица Лолита встретит праздник в «Метрополе», билеты стоят в диапазоне от 130 тысяч до 150 тысяч рублей. Уже запланированные концерты в Новый год также есть у Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Мота и Полины Гагариной. Все эти звезды, по данным СМИ, получат за свои выступления от 4 до 5 миллионов рублей гонорара.

Рэпер Баста встретит праздник на сцене Дубая, за что ему заплатят 10 миллионов рублей. Вместе с ним на мероприятии исполнят свои хиты Митя Фомин и группа «Иванушки International» — музыканты получат от 2,5 до 3 миллионов рублей за концерт.

Ранее продюсер объяснил, почему Тамара Гвердцители больше не работает в России.

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