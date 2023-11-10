«На танке»: Сергей Бурунов объяснил, почему редко ходит на светские вечера

Актер Сергей Бурунов в разговоре с «Пятым каналом» признался, что у него часто не хватает энергии, чтобы посещать светские вечеринки.

«На это, понимаете, нужен ресурс. Это тоже своего рода работа. Нужно улыбаться. Праздник продолжается. А у меня не всегда ресурса на это хватает. Я все отдаю зрителю. Меня директор мой Анастасия вытягивает на танке. Я любитель дома сидеть», — заявил Бурунов.

В начале октября артист признался, что певица Ольга Серябкина его будоражит. По его мнению, исполнительница — замечательный профессионал и прекрасный человек. Артист также назвал самых любимых актеров. Он рассказал, что ему нравятся Эмин Агаларов и Алексей Чумаков. Серябкина и Бурунов сотрудничали вместе. Актер снялся в клипе артистки на песню «Дядя Гена».

В феврале Ольга Серябкина призналась, что приняла предложение о съемках в шоу «ОКнутые люди» ради своего «любимого парня», который выступил в роли ведущего. Известно, что проект ведет Бурунов.

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