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Продюсер объяснил, почему Тамара Гвердцители больше не работает в России

Продюсер Пудовкин заявил, что Тамара Гвердцители больше не приезжает в РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Продюсер Сергей Пудовкин в разговоре с mk.ru заявил, что больше не сотрудничает с певицей Тамарой Гвердцители.

«Мы с Тамарой Михайловной больше не работаем. Она пока не приезжает сюда. Дай Бог, чтобы ей хорошо дышалось и счастливо жилось там. Я никогда ее финансово не обижал. Она по гонорарной части по стоимости входила в первую пятерку. Конечно, потеряла. Но мы не знаем, сколько она нашла», — сказал Пудовкин.

Он уточнил, что звезда перестала появляться в России после того, как потеряла мать. По словам Пудовкина, артистке было крайне тяжело пережить эту трагедию, после которой она перестала планировать гастроли по российским городам. Продюсер выразил надежду, что несмотря на предполагаемое снижение доходов Гвердцители, ей удастся обрести счастье и душевное равновесие вместе с сыном, которого она сильно любит.

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