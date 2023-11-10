Советский режиссер вспомнил, как дарил шахматы композитору Морриконе

Кинорежиссер Владимир Хотиненко рассказал «Газете.Ru», как однажды порадовал итальянского композитора Эннио Морриконе, подарив ему шахматы с автографом советского шахматиста-чемпиона Анатолия Карпова. Хотиненко и Морриконе стали дружить семьями после того, как в 2004-м итальянец написал саундтрек к фильму режиссера «72 метра». 10 ноября легендарному композитору исполнилось бы 95 лет.

«У Эннио хобби — шахматы. Причем увлечен он ими был жутко. У него с Борисом Спасским есть ничья (в 2000 году Морриконе сыграл вничью с советским и французским гроссмейстером Борисом Спасским в сеансе одновременной игры на 26 досках в Турине. – «Газета.Ru»). Он хвастался. Мы ему в конце концов подарили шахматы с автографом Анатолия Карпова. Он был абсолютно счастлив», — вспоминает Хотиненко.

В первый раз он застал итальянского композитора за игрой в шахматы у него дома в Риме. Морриконе пригласил Хотиненко с супругой к себе в гости, чтобы обсудить работу над музыкой к фильму «72 метра».

«Нашему фильму он отдавался по полной. Был абсолютно в материале. Он и оркестр потребовал. Мы хотели везти его в Москву писать, но Эннио отказался и сказал, что будет записывать со своим оркестром. И после того, как мы записали музыку, он повел нас на обед в клуб. Там вся семья его собралась, замечательный итальянский обед был. Мы очень сблизились, сдружились. Часто бывали с моей супругой Танечкой у них в гостях», — рассказал режиссер.

У Хотиненко были планы продолжить работу с Морриконе и записать музыку к еще одному его фильму. Но композитор хотел, чтобы это сделал его сын Андреа.

«После «72 метров» у нас была работа над фильмом «1612». Эннио сватал сына для написания музыки к нему. Мы сделали ему предложение, но он был занят. У него сын — хороший композитор, он живет в Голливуде и пишет. Но нам, конечно, больше был интересен Эннио. Судьба, действительно, сделала такой подарок, потому что это было абсолютное и мне не понятное стечение обстоятельств, которые привели к нашей встрече. И я благодарен, потому что Эннио Морриконе — один из последних великих композиторов. Таких композиторов, может, сейчас уже и нет», — сказал Хотиненко.

Итальянского композитора Эннио Морриконе не стало в ночь на 6 июля 2020 года в одной из римских клиник. Ему был 91 год. За годы своей работы композитор написал музыку для более чем 400 фильмов, среди которых культовые «Профессионал», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Омерзительная восьмерка». Фильм «72 метра», повествующий о потерпевшей крушение подводной лодке «Славянка» — единственная российская кинокартина, с которой работал Морриконе.

Ранее режиссер Владимир Хотиненко пожаловался, что его совместный с итальянскими партнерами проект о поэте Данте «подвис в воздухе».