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Родственники худрука Малого театра опровергли новость о его деменции

Внучка Соломина Александра заявила, что у актера нет проблем с памятью

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Внучка художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина Александра заявила в беседе с RT, что у актера нет проблем с памятью и речью.

«Юрий Мефодьевич всех узнает, все факты воспринимает и помнит», — отметила родственница.

Она добавила, что актеру после перенесенного инсульта было сложно двигать левой частью тела, но сейчас проблем с этим нет.

Недавно Telegram-канал Mash сообщал, что у Юрия Соломина развилась деменция. Издание подчеркивало, что актер дезориентирован в пространстве, его речь и движения заторможены. Кроме того, звезда «Хождений по мукам» не помнил, как оказался в больнице и другие события из своей жизни.

Актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали в понедельник, 6 ноября. Он потерял сознание во дворе своего дома, медиков вызвали прохожие.

7 ноября в Малом театре назвали диагноз госпитализированного Соломина, подтвердив, что худрук учреждения культуры перенес инсульт.

8 ноября сообщалось, что у худрука Малого театра могло парализовать часть тела после инсульта. При этом пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина в беседе с «Газетой.Ru» не подтвердила информацию о том, что художественный руководитель Юрий Соломин находится в реанимации и у него парализовало часть тела.

Ранее сообщалось, что Пугачева повысила свой ценник до полумиллиона евро.

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