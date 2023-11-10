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В центре Москвы напали на 15-летнего рэпера Baby Melo

Mash: несовершеннолетнего рэпера Baby Melo облили зеленкой в центре Москвы

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babymelo_1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) облили зеленкой в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 15-летний Меладзе отдыхал вечером в районе метро «Кузнецкий Мост», а когда спустился в метро, на него напали. Неизвестные распылили ему в лицо перцовый баллончик и облили зеленкой, скрывшись с места происшествия.

Mash подчеркивает, что Baby Melo вызвал полицию и написал заявление.

В начале ноября сообщалось, что на мать рэпера Baby Melo составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Самого Baby Melo поставили на профилактический учет.

В конце сентября глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в ГИБДД из-за многочисленных нарушений рэпера Baby Melo во время езды. По ее словам, 15-летний артист превышает скорость на скоростной трассе М-11 в Москве. При этом у молодого человека нет прав.

Кроме того, глава «Лиги безопасного интернета» обращала внимание МВД на то, что в песнях Baby Melo пропагандируются наркотики. Однако полиция не стала привлекать Меладзе к ответственности, так как сделать это в его возрасте не позволяет закон.

«Этой компании опять все сойдет с рук? Может, стоит хотя бы привлечь родителей, если юных беспредельщиков нельзя наказать в силу возраста?» — писала она.

Ранее сообщалось, что бывший зам главного редактора «Эха Москвы» отдал больше миллиона мошенникам.

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