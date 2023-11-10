Премьера «Дэдпула» с Районом Рэйнольдсом и Хью Джекманом официально перенесена

Компания Disney перенесла выход третьей части «Дэдпула», фильм «Блэйд» и ряд других новинок после корректировки графиков на фоне окончания забастовки актеров. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что предстоящая лента с Райаном Рэйнольдсом и Хью Джекманом теперь выйдет в конце июля, хотя изначально премьера была запланирована на май 2023 года. Кроме того, изменена дата релиза фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» — его покажут в феврале 2025 года.

Вместе с тем картина «Блэйд» об охотнике на вампиров выйдет в ноябре 2025 года, а «Громовержцы» — в июле 2025-го.

10 июля Хью Джекман опубликовал кадр с Райаном Рейнольдсом со съемок триквела «Дэдпула». Актер в этой картине вернулся к своему культовому образу Росомахи. На снимке Джекман появился в классической желто-синей экипировке, которую не надевал в фильмах, но она была каноничной в комиксах.

В сентябре сообщалось, что Ченнинг Татум может сыграть в «Дэдпуле 3». Его имя появилось в числе членов съемочной группы фильма «Дэдпул 3» на сайте IMBb.

Ранее в Universal случайно раскрыли дату выхода новой части «Шрека».