После инсульта у Юрия Соломина развилась деменция

У художественного руководителя Юрия Соломина развилась деменция после перенесенного инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, актер дезориентирован в пространстве, его речь и движения заторможены. Кроме того, звезда «Хождений по мукам» не помнит, как оказался в больнице, а также некоторые другие события из своей жизни.

На данным момент, отмечает Mash, Юрий Соломин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Актер и режиссер Юрий Соломин был госпитализирован в понедельник, 6 ноября. Он потерял сознание во дворе своего дома, медиков вызвали прохожие.

7 ноября в Малом театре назвали диагноз госпитализированного Соломина, подтвердив, что худрук учреждения культуры перенес инсульт.

8 ноября сообщалось, что у худрука Малого театра могло парализовать часть тела после инсульта. При этом пресс-секретарь Малого театра Таисия Галыгина в беседе с «Газетой.Ru» не подтвердила информацию о том, что художественный руководитель Юрий Соломин находится в реанимации и у него парализовало часть тела.

Ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии больного деменцией отца.