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Бывший адвокат Ефремова пожелал ему поскорее освободиться из тюрьмы

Адвокат Пашаев заявил, что Михаил Ефремов — жертва строгого приговора

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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Эльман Пашаев, бывший адвокат отбывающего срок актера Михаила Ефремова, в беседе с «Газетой.Ru» назвал его замечательным актером и пожелал ему побыстрее освободиться из тюрьмы. Пашаев также считает, что Ефремов – жертва строгого приговора.

«Конечно, дай Бог, чтобы побыстрее освободился и продолжил свою профессиональную деятельность. Он замечательный актер, профессионал своего дела. Я знаю, что человек стал реально жертвой с таким приговором, я имею в виду строгость приговора», — сказал он.

10 ноября российскому актеру Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Он известен своими ролями в фильмах «Когда я стану великаном», «Все наоборот», «Граница: Таежный роман» и «Слушатель».

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы за рулем своего внедорожника. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее адвокат Добровинский в юбилей Ефремова пожелал актеру бросить пить.

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