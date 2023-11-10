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Уехавший из России Бурковский продает билеты на свой день рождения

Звезда «Кухни» Андрей Бурковский признался, что хочет отметить 40-летие на сцене

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Актер Андрей Бурковский заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует отметить свое 40-летие в США со зрителем.

«Через неделю мне исполнится 40 лет. Да уж. Но я все еще чувствую себя на 18. В принципе так и есть. И сразу после не празднования своего дня рождения я решил поехать в Сан-Франциско и отпраздновать его со зрителями. Это будет не совсем спектакль — лучше сказать, встреча с людьми», — пояснил актер.

Издание kp.ru отмечает, что стоимость билетов на встречу с Бурковским составляет $50, однако желающих на нее попасть — всего 33 человека. Примерно звезда «Кухни» может заработать $1,6 тысячи (чуть больше 151 тысячи рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»).

Недавно Бурковский пригласил всех желающих на свой бродвейский спектакль на фоне новостей о том, что он не работает в США. Слухи об этом распространились после того, как мать актера заявила, что он вернется в Россию после обучения. Родительница также опровергла сообщения о том, что ее сын снимался у эмигрировавшего режиссера Александра Молочникова. Женщина пояснила, что звезда «Медиатора» ни одной копейки не заработал в Америке.

«Читаю «интервью» моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что очень скучает. Мама, и я тебя очень люблю. Единственное — интересно, как люди могут воспринимать самое нелепое и неправдоподобное за чистую монету», — вскоре заявил актер.

Под постом Бурковского свой комментарий также оставил и режиссер Александр Молочников, немногословно написав: «Лучший».

Ранее сообщалось, что украинцы бойкотируют Потапа и Настю из-за вечеринки с россиянами.

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