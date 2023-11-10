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Киркоров считает, что Бузовой нужно найти возлюбленного

Певец Филипп Киркоров заявил, что мужчины боятся Ольгу Бузову

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров заявил, что его коллеге по сцене Ольге Бузовой пора найти вторую половинку. Его слова передает «СтарХит».

«Мужики боятся Олю — она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой. Не бойтесь, вы достойны», — обратился к потенциальным избранникам певицы исполнитель.

По словам Киркорова, ему сложно представить, каково Ольге Бузовой жить без интимной близости с кем-либо два года.

«Но возможно! Ведь у нее все только по любви!» — предположил певец.

В начале октября Киркоров признался, что уже год счастлив в отношениях.

«Мне казалось, что это вообще не про меня, категорически! Но тем не менее это произошло. И на старуху бывает проруха, никогда не зарекайся. Я не ожидал, что это в моей жизни произойдет. Где-то уже год», — сказал он.

При этом еще в мае исполнитель заявлял, что влюбился. Он отмечал, что отныне его сердце занято не только зрителем, но и человеком, «ради которого хочется жить и творить». Однако имя партнерши музыкант не раскрывает.

Официально Киркоров был в браке только с певицей Аллой Пугачевой, их отношения продлились 11 лет.

Ранее Дарья Мельникова впервые показала нового возлюбленного.

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