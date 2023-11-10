Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Гнесинке рассказали о прошедшей антиплагиат дипломной работе SHAMAN

NEWS.ru: дипломная работа Ярослава Дронова прошла проверку на антиплагиат

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дипломная работа Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, успешно прошла проверку на антиплагиат. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на Российскую академию музыки имени Гнесиных, где артист окончил обучение в 2016 году.

Университет заявил, что после проверки на антиплагиат работа артиста была допущена к защите, и Дронов получил за свой диплом оценку «отлично».

Также было установлено, что в дипломной работе содержится не менее 60% оригинального текста.

По современным академическим правилам, в дипломных работах, рефератах или научных статьях допускается использование цитат с указанием их источника. Поэтому система антиплагиата не распознает цитаты как оригинальный текст при проверке. Именно поэтому вузы не требуют стопроцентной оригинальности при использовании системы антиплагиата, так как это технически невозможно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и самого исполнителя. Она сделала это, выступая на марафоне «Знание. Первые» с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени.

Ранее представитель SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий