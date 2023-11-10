В Гнесинке рассказали о прошедшей антиплагиат дипломной работе SHAMAN

Дипломная работа Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, успешно прошла проверку на антиплагиат. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на Российскую академию музыки имени Гнесиных, где артист окончил обучение в 2016 году.

Университет заявил, что после проверки на антиплагиат работа артиста была допущена к защите, и Дронов получил за свой диплом оценку «отлично».

Также было установлено, что в дипломной работе содержится не менее 60% оригинального текста.

По современным академическим правилам, в дипломных работах, рефератах или научных статьях допускается использование цитат с указанием их источника. Поэтому система антиплагиата не распознает цитаты как оригинальный текст при проверке. Именно поэтому вузы не требуют стопроцентной оригинальности при использовании системы антиплагиата, так как это технически невозможно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и самого исполнителя. Она сделала это, выступая на марафоне «Знание. Первые» с лекцией о событиях в современной России, изменивших ход времени.

Ранее представитель SHAMAN объяснил номер с красной кнопкой на концерте.